Mardin Valiliğince "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla bir proje başlatıldı.

Şehirde hayata geçirilecek balon turizmi kapsamında, Dara Antik Kenti'nde sıcak hava balonunun ilk serbest uçuşu yapıldı.

Gün doğumunda hazırlıkların başladığı alanda balona binen Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta antik kenti gökyüzünden seyretti.

Yarından itibaren, gün doğumunda hava koşulları doğrultusunda uçuşların yapılması planlanıyor.

Hedef 5,5 milyon turist

Vali Mustafa Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını ve ilk uçuşta yer aldıklarını söyledi.

Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin siluetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettiklerini anlatan Yaman, "Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yaman, bu yıl da hedeflerinin 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak olduğunu belirtti.

"Bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak"

Turizmde belirledikleri hedeflere doğru ilerlediklerini vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etti. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, Mardin'in bir dünya kenti olduğunu belirterek, turizme önemli katkısı olacağına inandığı bu etkinliğe her zaman destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

Kaynak: AA