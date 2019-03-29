Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle etkiliyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Meke Gölü'nün hem Konya Kapalı Havzası hem de ülke için en nadide doğal güzelliklerden biri olduğunu söyledi.

"Meke Maarı" olarak da isimlendirilen gölün nazar boncuğuna benzerliğiyle dikkat çektiğini belirten Nalbantçılar, şöyle konuştu:

"Korunması gereken bir doğal güzellik ve misafirlerimizi götürdüğümüz ilk yerlerden biri. Meke Gölü, iki aşamalı meydana geldi. İkinci aşaması, yaklaşık 8 bin yıl önce yapının orta noktasında ikinci bir volkan bacasının meydana gelmesiyle tamamlanıyor. Etrafı boşluk, ortasında yukarıdan baktığınızda bir nokta şeklinde volkan bacası var. İkisinin iç alanının su veya karla dolmasıyla bir nazar boncuğu şeklini alıyor. Meke Gölü, çift aşamalı bir volkanik aktivite neticesinde meydana gelmiş jeolojik bir yapı."

Turizme katkı sağlayabilir

Nalbantçılar, gölün zaman zaman kuraklık nedeniyle tamamen kuruduğundan bahsetti. Meke'nin görünümünün yağışlara bağlı olarak değiştiğini anlatan Nalbantçılar, şunları söyledi:

"Gölün maksimum dönemde 10-12 metrelik su seviyesine ulaştığı söyleniyor. Su seviyesi şu anda santimetreyle ölçülür durumda. Türkiye'nin genel yağış ortalaması 560 milimetre. Ancak bu İç Anadolu'da 400'lere, Karapınar çevresinde 320'lere düşüyor. Bölge, Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. Karasal iklim etkisi, yeşil alan yetersizliği ve yağış çeken bir özelliğe sahip olmaması diğer dezavantajları. Kuraklık veya yaz döneminde buharlaşma ile biriken su kayboluyor, göl alanı gitgide küçülüyor veya tamamen kuruyor. Ana neden, bölgenin az yağış alması ama yeraltı sularının bilinçsiz tüketimi de yeraltındaki nemli ortamın kurumasına ve su kaybına yol açabiliyor."

Nalbantçılar, etkili tanıtımla gölün ülke turizmine daha büyük katkı sunabileceğini anlattı.

"Dünyada sayılı jeolojik yapılardan biri olan Meke Gölü, esasen yerli turistlerin ötesinde yabancı turistlerin de ilgi odağı. Dünyada jeoturizm diye bir olgu var. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla gelişmemiş olsa da jeolojik ortamların turizm amaçlı gezilmesi söz konusu. Meke Gölü de bunlardan biri. Hatta Türkiye'de tek, dünyada da sayılı. O açıdan çok iyi bir şekilde reklamını, tanıtımını yapabilirsek Meke Gölü bir çekim merkezi haline dönüşebilir."

Kaynak: AA