Diyarbakır'ın Çınar ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabudak köyünde, son bir hafta içerisinde önce 3 yavru ardından da 1 yetişkin leopar görüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin köyde yaptıkları arama sonucu herhangi bir şey bulamadıkları ancak fotoğraflardaki yavruların leopara ait olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Yetkililerin inceleme için tekrar bölgeye gideceği söylendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013'te bir çoban, iddiasına göre leoparın saldırısına uğramıştı.

Kaynak: İHA