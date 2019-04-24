Konya şehir merkezine 50 kilometre mesafedeki bir firmaya ait, 130 çeşit lalenin üretildiği tarlayı binlerce kişi ziyaret ediyor.

Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "yerdeki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Drone ile tarlayı farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.

Yaklaşık 50 milyon lalenin üretildiği tarlayı görmek için Rusya, Ukrayna, Almanya ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce turist geliyor.

"Devasa bir lale tarlası, muhteşem"

Kente Antalya'dan gelen turistler, tarlada gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını anlattı.

Kafilede yer alan Svetlana Odnovolenko gün boyu burada vakit geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rusya'dan her yıl Antalya'ya gezmeye geliyorum. Denizi çok seviyorum. Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi. Buranın nerede olduğunu herkes çok merak ediyordu. Devasa bir lale tarlası, muhteşem. Her renkten milyonlarca çiçeği bir arada görmekten çok mutluyum."

Nikolai Pavel ise, lale bahçesinin dünyaca ünlü olduğunu söyledi.

"Farklı ülkelerden arkadaşlarla buraya geldik. Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'dan gelenler var. Burayı internetten öğrendik. Çok bilinen bir yer, fazlaca görselleri yer alıyor. Bence Türkiye'nin bilinen yerlerinden. Uzun zamandır gelmeyi istiyorduk, bugün buradayız. Çok güzel, muhteşem. Binlerce kare fotoğraf çektik."

Kaynak: AA