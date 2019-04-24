Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki bin 300 rakımlı Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da bilinen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Sahip olduğu kartpostallık görüntülerin yanı sıra yöre kültürünü de yansıtan yayla, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri cezbediyor.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Kadıralak Yaylası, gerek bölgeyi maviye boyayan çiçekleri görmek gerekse eşsiz güzelliği fotoğraflamak isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Güzellikleri ve eşsiz manzarası için yaylaya giden foto safari tutkunları, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi yıldız çiçeğini farklı açılardan görüntülemeye çalışıyor.

Yayla sakinlerinin, hayvanlarının kışlık yeminin temini için arazide yürüttükleri gübreleme çalışmaları da bölgede renkli görüntüler oluşturuyor.

"Doğaseverlerin tercihinde ilk sırayı aldı"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçenin dağ ve yayla turizmine yönelik önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tonya'nın her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını anlatan Beşel, Kadıralak Yaylası'nın da doğaseverlerin tercihinde son yıllarda ilk sırayı aldığını belirtti.

Beşel, Kadıralak Yaylası'nın özellikle nisan ayında yoğun talep gördüğüne dikkat çekerek, "Yaylamız mavi yıldız çiçeklerinin nisan ayında açmasıyla adeta doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Türkiye'nin birçok ilinden bu çiçekleri görmek ve fotoğraflamak için gelen vatandaşlarımız var. Mavi yıldız çiçekleri ile Kadıralak Yaylası doğa tutkunlarının bahardaki ilk adresi haline geldi. İlgi gerçekten sevindirici düzeyde" dedi.

"İlçemizin doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyenler artıyor"

Beşel, dağ ve yayla turizminden daha fazla pay almak istediklerini ve turizme dönük çalışmaları önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlçemizin doğal güzelliklerinden yararlanmak isteyenler her geçen gün artıyor. Turizm sezonuna Kadıralak Yayla'mız ile güzel bir başlangıç yaptık. Yaylamız her mevsim ziyaretçi ağırlamakla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açtığı nisan mayıs aylarında bambaşka güzellikler sergiliyor. Bunun dışında yine ilçe merkezimize 750 metre mesafede bulunan Canik Şelale'miz, doğayı bozmadan, doğal ürünlerle yapılan yürüyüş yolumuzla gerçekten görülmeye değer."

Kaynak: AA