Deli Çayı, Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Nesli koruma altında olan inci kefalleri boylarını aşan engelleri uçarak aşarken, karabataklar da onları avlamak için bekliyor.

Fakat bölgede hava sıcaklığının gece eksi 25 dereceyi görmesi nedeniyle çay dondu.

Vatandaşlar ise ilk defa donan Deli Çayı üstüne çıkıp semaverle çay içerek buzların altından akan suyu akışını izledi. Bölgeyi ziyaret edenler, karabatakların buzlu suyun altına girerek yüzmesini hayranlıkla takip etti.

Mehmet Arif Taşdemir, doğa severler ve fotoğrafçılar kulübü olarak Deli Çay mevkiine geldiklerini söyledi.

Taşdemir, "Eksi 25 derecede buzun altına girip çıkan karabatak kuşlarıları bizde hayranlık uyandırdı. Burayı fotoğrafladık doğa severlerle beraber bu güzellik bizde hayranlık uyandırdı." dedi.