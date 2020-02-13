Şanlıurfa'da Çarşamba günü akşamdan itibaren başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde, kartpostalları aratmayan manzaralara neden oldu.

Kente 3 yıl sonra kar yağdığını gören bazı vatandaşlar, Tarihi hanlar bölgesi, Halepli bahçe ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çevresini kar beyazı bürüyen ve suyundan buharın yükseldiği Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler balıklara yem atıp çektikleri hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdiler.

[Fotoğraf: AA]

Şanlıurfa genelinde okullar 2 gün tatil

Öte yandan, Şanlıurfa genelinden tüm okullarda kar nedeniyle eğitime iki gün ara verilirken, Harran Üniversitenden eğitime ara verildi.

Sokak hayvanları için yem

Kent merkezi ve ilçelerde belediye ekipleri olumsuzluklara karşı tuzlama ve kürekleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve hayvan severlerde sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktılar.