Her kış döneminde yaşanan sıkıntı bir kez daha tekrar etti. Türk Kızılay'ın kan stok seviyesinde düşüş başladı. Azalan stok karşısında bir kez daha çağrı yapıldı.

Türk Kızılay'da görevli Dr. Oğuz Yaşar, "İyi Ki Varsın Kan Dostum" kampanyasını başlattıklarını anlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı tüm kurumlarımızı destek vermeye davet ediyoruz. Özellikle gelip ekiplerimize kan bağışlayıp kan dostum etiketiyle bunu tüm sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını rica ediyoruz" dedi.

Hastanelerin acil kan ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşanmıyor. Ancak stokların da kritik seviyenin altına düşmemesi gerekiyor.

Türkiye genelinde 350 noktada kan bağışı yapılabiliyor

Yaşar, her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini kan bağışında bulunan insanlar belirliyor. Biz ekiplerimizle ortalama 80-100 kan alıyoruz ama kış aylarında bu 20-30'a kadar düştü."

Kan bağışı felaket anlarında artıyor. Ancak verilen kan hemen kullanılamıyor. Yaşar, afet gibi durumlarda ya da büyük patlamalarda kana çok ihtiyaç olduğunu anlattı:

"Ama bunu o an verilen kanlardan karşılayamıyoruz. Aldığımız kanları dünya standartlarında test etmemiz gerekiyor."

İstanbul'da 24, Türkiye genelinde 350 noktada kan bağışı yapılabiliyor. 18-60 yaş arasındaki herkes bağışta bulunabiliyor. T.C. kimlik numarasının olduğu herhangi bir kimlik kartı ile bağış merkezine gelmek yeterli.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Sefa Bakış