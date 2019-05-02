Çorum'da, ramazan ayında fes, beyaz gömlek ve yelekten oluşan geleneksel giysilerle mahalleleri dolaşarak vatandaşları Mehter Marşı ile sahura kaldıracak davulcular, ritim dersi alıyor.

Çorum Belediyesi ve Davulcular Derneğinin iş birliğiyle belirlenen ramazan davulcuları, pazar gecesinden itibaren vatandaşları sahur için uyandıracak.

Geleneksel giysileri giyme zorunluluğu getirilen davulcular, sahurda sadece Mehter Marşı çalacak.

Davulculara hem birbirlerini tanımaları hem de Mehter Marşı'nı en iyi şekilde çalmaları için eğitim verilmeye başlandı.

Yaşları 20 ile 74 arasında değişen 45 davulcu, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde, Çorum Belediyesi Mehterbaşı Selahattin Delice tarafından ritim dersi alıyor.

Delice, 4 yıldır sürdürülen uygulamanın bu yıl da devam edeceğini söyledi.

"Arkadaşlarımız önceki yıllarda olduğu gibi yine Mehter Marşı çalacak"

Osmanlı'dan gelen kültürleri canlandırmaya devam ettiklerini dile getiren Selahattin Delice, ramazana sayılı günler kaldığını hatırlattı. Delice; "Biz de belediye olarak belirlediğimiz davulcu arkadaşlarımızı topladık ve eğitim vermeye başladık. Ramazan boyunca Çorum'da 45 davulcu olacak. Arkadaşlarımız önceki yıllarda olduğu gibi yine Mehter Marşı çalacak. Başka makam yasak. Tek ses, tek yürek olalım istiyoruz" dedi.

Davulcuların disiplin içinde görev yapacağını, fes, yelek ve beyaz gömlek giyip kimlik kartı bulunduracaklarını anlatan Delice, kimlik kartı olmayanların davul çalamayacağını belirtti.

Ramazan davulcularının belediyeden ücret almadıklarını da vurgulayan Delice, "Vatandaşlar gönüllülük esasına göre bahşiş verebilir. Davulcular da sadece ramazan ayının ortasında ve sonunda bahşiş isteyebilecek. Çünkü emekleri ve hakları var" diye konuştu.

Kaynak: AA