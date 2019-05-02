Ramazan öncesinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde bazı camilerin minareleri mahyalarla süslendi, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirildi.

Camilerin halılarını yıkayan görevliler, ibadethanelerin içini, avlusunu ve şadırvanlarını temizleyerek hazır hale getirdi.

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini içinde barındıran bir ramazana daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"11 ayın sultanı" olan ramazana sayılı günler kaldığını hatırlatan Kıyak, vatandaşların bu mübarek ayda ibadetlerini daha rahat geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'deki tüm cami, Kur'an kursları ve mescitlerde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

"Bazı camilerimizde hatimli namazlar kılınacak"

Kıyak, Türkiye'de 90 bin 168 cami olduğunu, il ve ilçe belediye başkanlarına camilerde bakım ve temizlik yapılması için yazı gönderdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çalışmalarda sona gelindi, eksiklikler giderildi. Bütün camilerimiz ramazana hazır. Bazı camilerimizde tam teşekküllü çalışmalar var. Teravih saatlerinde düzenli çalışma sistemine giriliyor, dikkat ediliyor. Bazı camilerimizde hatimli namazlar kılınacak. Bu camilerimiz de belirlendi. İnşallah ramazan ayımız çok güzel şekilde geçecek."

Recep Kıyak, "Camilerimiz Allah'ın evi, bu evleri düzenlemek, süslemek, güzelleştirmek bizim görevimiz. Türkiye genelinde bütün camilerimiz şu anda ibadete tam teşekküllü olarak hazırlanmış durumda. Sorunsuz bir ramazan ayı geçirmek istiyoruz, hedefimiz o" dedi.

Kaynak: AA