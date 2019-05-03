TRT World'ün dünyadaki sıradan insanların hikayelerine odaklanan kısa belgesel programı "Bu benim" ilk bölümünde Sevim Öztürk'ün yürekleri ısıtan hikayesini anlattı.

Öztürk, Karadeniz'de şehrin kalabalığından ve stresinden uzaktaki küçük bir kasaba tek başına yaşıyor.

Onu hayata bağlayan en önemli şey ise hayvanlarına olan sevgisi.

Tüm sevgisini, ineklerine, kedilerine ve köpeğine adayan yaşlı kadın, insanların onun hakkında ne düşündüğüne önem vermiyor ve ekliyor,

"Hayvanı sevmeyeni sevmem. Hayvanı sevmeyeni Allah sevmez zaten. Komuşlarım bana akıl veriyor. Bunu yapma, şunu etme, sığırını kes. Kimse benim amirim değil ne istersem onu yaparım. İstersem at saklarım, istersem it saklarım. Kendinize yetsin aklınız. Artanını verirsiniz bana."

Kaynak: TRT World