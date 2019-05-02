Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 arttı ve 22 milyon 972 bin 552'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok kaydı yapılan taşıtlar arasında otomobil ilk sırada

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 58 bin 708 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 55,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 23,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,7'si ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 72,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 77,2, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 14,7, kamyonette yüzde 71,7, kamyonda yüzde 22,9, motosiklette yüzde 80,4 ve traktörde yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 30,2 azalış oldu.

3 ayda taşıt sayısı 106 bin arttı

Martta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 37,9 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 41, minibüste yüzde 30,5, otobüste yüzde 45,3, kamyonette yüzde 45,7, kamyonda yüzde 62,6, motosiklette yüzde 4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53,3 ve traktörde yüzde 62,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde 159 bin 219 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 52 bin 588 taşıtın kaydı silindi. Yani trafikteki toplam taşıt sayısı 106 bin 631 arttı.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53'ü beyazdı

Martta devri yapılan toplam 643 bin 356 taşıt içinde otomobil yüzde 71 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,1 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile motosiklet, yüzde 3,2 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 457 bin 676 otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37,1'i dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Mart ayında ayda trafiğe kaydı yapılan 32 bin 713 otomobilin yüzde 16,1'inin Renault, yüzde 12,3'ünün Fiat, yüzde 11'inin Volkswagen, yüzde 6,5'inin Hyundai, yüzde 6,2'sinin Honda, yüzde 6,2'sinin Toyota, yüzde 5,3'ünün Opel, yüzde 4,3'ünün Peugeot, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,7'sinin Mercedes-Benz olduğu, yüzde 24,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 95 bin 583 otomobilin yüzde 39,5'i 1501-1600, yüzde 26'sı 1401-1500, yüzde 17,5'i 1301-1400, yüzde 10,8'i 1300 ve altı, yüzde 5,1'i 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,2'si beyaz, yüzde 23,7'si gri, yüzde 7,4'ü siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı, yüzde 10'u diğer renklerden oluştu.

Kaynak: AA