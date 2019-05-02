İstanbul Boğazı.

Karadeniz’i açık denizlere bağlaması nedeniyle her zaman jeopolitik öneme sahip su yollarından birisi oldu.

Günümüzde önemi kat kat artan İstanbul Boğazı’ndan yılda ham petrol ve LPG gibi tehlikeli madde taşıyan binlerce ticari gemi ve tanker geçiş yapıyor.

İstatistiklere göre İstanbul Boğazı’nda yılda ortalama 12 kaza meydana gelirken, 72 saatte bir gemi arızası yaşanıyor.

Geçiş güvenliği için 11 römorkör hizmet veriyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Hizmeti Dairesi Başkanlığı ekipleri bu gemi ve tankerlerin Boğaz ve çevresine zarar vermeden geçişlerini tamamlamaları için kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veriyor.

Müdürlüğe bağlı 93 deniz vasıtası acil durumlar için görev beklerken, bu araçların 11’i acil müdahale römorkörlerinden oluşuyor.

İki deneyimli kaptan

Ömer Asmalı ile Cem Savrunlu uzun yıllardır bu römorkörlerle Boğaz’ın çevre ve geçiş güvenliğini sağlamakla görevli.

33 senedir denizlerde olan Ömer Asmalı, 17 yıldır kurtarma kaptanı olarak görev yapıyor.

Ömer Asmalı’nın unutamadığı en önemli iki görev, 1974 yılında Sarıyer’de gerçekleşen Nassia tankeri yangını ve 1979 yılında Kadıköy’de meydana gelen Independenta tanker kazası.

Yangın, geminin sürüklenmesi ya da karaya oturması gibi yaklaşık 300 vakada görev yapan Asmalı, Şile’den Bozcaada’ya uzanan görev alanına sahip.

Cem Savrunlu da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün tecrübeli kaptanlarından.

2004 yılından beri voit tipi kurtarma römorkörlerinde gemi kaptanlığı yapıyor.

Cem Savrunlu ve personeli 24 saat tetikte.

Öncelik Boğaz ve çevre güvenliği

Gerek telsiz konuşmalarını gerekse çevredeki ihbarları değerlendiren Savrunlu, gün doğumundan gün batımına kadar geçiş yapan gemi ve tankerlere Boğaz çıkışına kadar refakat ediyor.

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen 250 metre ve üstü deniz araçlarına römorkör refakati zorunlu hale getirildi.

Olası bir acil durumda Cem Savrunlu ve ekibi 3 ila 5 dakika arasında olay mahalline ulaşarak duruma müdahale ediyor.

Kendileri için en önemli şeyin zaman olduğunu söyleyen Savrunlu ve ekibi, İstanbul Boğazı’nın can ve mal emniyetini sağlamak, deniz kirliliğinin önüne geçmek, olası kazaları engellemek, rutin geçişleri sağlamak için 24 saat hazır şekilde görev bekliyor.

“Herkesin limana sığındığı havada biz denize çıkıyoruz”.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

