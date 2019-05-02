Türkiye

Mayıs ayında kardan kapanan yolları açmaya çalışıyorlar

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:50 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 10:00

Muş'ta aralık ayından beri kardan kapalı olan, merkeze bağlı Cevizlidere köy yolu, mayısta da ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor.

Ülke genelinde ilkbahar etkili olurken, Muş'ta mayıs ayında, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, aralık ayında yolu kapanan, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Cevizli ve İnardı köylerinin yollarında çalışmalarını yürütüyor. Bölge sakinlerinin yayla olarak kullandığı yolların açılmasını sona bırakan ekipler, yer yer 3- 4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla karşılaşıyor. Öncelikle Cevizli yoluna ağırlık veren ekipler, yayla mevsimi başlamadan önce ulaşıma açmak için uğraşıyor. 'Yolun tamamen açılması bir haftayı bulur' Yaklaşık 1 aydır bölgede karla mücadelenin sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekip şeflerinden Nazım Diner, 1 hafta içinde yolun tamamen ulaşıma açılacağını söyledi. Diner, kepçe ile rotatifle çalışılan bölgede Cevizli'den sonra İnardı köyünün yolu için harekete geçileceğini belirtti. Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu yolda çalışmanın yavaş gittiğini belirten kepçe operatörü Mehmet Taş ise çığ tehlikesi nedeniyle hızlı hareket edemediklerini dile getirdi. Kaynak: DHA Etiketler: yayla Muş kar çığ

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