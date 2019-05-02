Mersin'de bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı iddia edilen 2 kadın yakalandı.

Mersin'de kuyumculuk yapan F.K, iş yerine gelen 2 kadından 7 gram ağırlığındaki altın künyeyi bin 600 lira karşılığında satın aldı. F.K. künyeyi yakınlardaki atölyesine gönderirken, kadınlar ise iş yerinden uzaklaştı.

Kısa süre sonra künyenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine kadınların gittiği güzergahta araştırma yapan kuyumcu, şüphelilerden Ş.İ'yi yakaladı ve durumu polise bildirdi.

Ekipler operasyonla 2 zanlıyı yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülerek sorgusu yapılan zanlı, olayı cezaevindeyken tanıştığı Ş.Ü. ile yaptığını söyledi.

Zanlının Adana'da olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ş.Ü'yü gözaltına alıp Mersin'e getirdi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, "sahte altın satmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA