Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde sokakta oynayan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ın kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürdü.

Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları da gece boyu incelendi

Çalışmaları, Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yakından takip etti.

Öte yandan, ilçedeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtları gece boyunca polis ekiplerince incelendi.

Çocuklara sağ olarak ulaşıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, çocuklara ormanlık alanda sağ olarak ulaşıldığını açıkladı.

Ekiplerin çocukları yaklaşık 14 saat sonra evlerine yakın bir bölgede bulduklarını söyleyen Çeber, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildiklerini belirtti.

[Rize'de kayıp 2 çocuk bulundu] Rize Valisi Kemal Çeber: Evlerine yakın bir bölgede bulundular. pic.twitter.com/6qFFelz96T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA