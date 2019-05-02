Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin antibiyotik kullanımıyla ilgili verileri paylaştı.

Koca, antibiyotik direncinin sadece Türkiye için değil küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı riski olduğunu hatırlatarak, "Reçetesiz antibiyotik kullanmayalım ve tedavi sırasında antibiyotikleri yarıda kesmeyelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılında, 81 ilde 32 bin sağlık personeli ve 828 bin kişiyi akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirdi.

2011 yılında reçetelerin yüzde 35’inde, 2017 yılında ise yüzde 25'ince antibiyotikler yer aldı.

2018 yılında 101 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi. 2011 yılında bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimi; 2018 yılında 31 birime geriledi.

Bilinçli antibiyotik kullanımı neticesinde ülke bütçesine 2018 yılı için yaklaşık 1,7 milyar lira katkı sağlandı.

Kaynak: TRT Haber