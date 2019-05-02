İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, YPG/PKK ile irtibatlı oldukları ve örgütün yönlendirmesiyle hareket ettikleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu Ş.R. ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Bu arada, uzun süre YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Ş.R'nin, Halep şehri yakınlarındaki Şeyh Maksut'taki kamplarda bulunduğu ve kısa süre önce İzmir'e geldiği tespit edildi.

Ş.R'nin YPG/PKK'nın sözde komutanı olduğu belirlendi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birinin de Buca ilçesindeki molotofkokteyli saldırının faili olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA, TRT Haber