Siirt Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın yönettiği, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün başlatılan ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sona erdi.

Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) unsurlarının karadan sürdürdüğü, havadan da ATAK helikopterleriyle destek verilen operasyonda yapılan aramada teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince sığınak ve yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

MSB: Terör operasyonları hava harekatlarıyla en etkin şekilde desteklendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Baykan ve Amanoslarda önceki gün gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında turuncu listede yer alan Cemal kod adlı Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan kod adlı Ramazan Faik'in de bulunduğu PKK/YPG'li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlar Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla etkin şekilde desteklenmiştir." bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA