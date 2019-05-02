Kış mevsiminin uzun sürmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bu yıl kırmızı laleler geç açtı. Şimdiyse kartpostallık görüntüler oluşturuyorlar.

Bingöl şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Gözeler köyünde açan kırmızı laleler, çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Tarihin bir dönemine adını veren bir bitki

Bölgenin toprak yapısını inceleyen Bingöl Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yener, böylesi doğal güzelliğin koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Kırmızı lalelerin Bingöl'de birçok bölgede lokal olarak görüldüğünü ve köyde daha çok yayıldığını anlatan Yener, lalelerin özellikle doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçıları cezbettiğini belirtti.

Yener, ilkbaharın erken dönemlerinde açan lalelerin kısa süreliğine varlığını gösteren bir bitki olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tanrı ve Hindikuş dağları, Pamir bölgeleri anavatanı olan bir bitki. İlk olarak Türklerin Anadolu'ya göç etmesiyle soğanları vasıtasıyla taşınan bir bitki. Buradan da 14. yüzyılda Avrupa'ya, özellikle Hollanda taraflarına gitmiş ve çok rağbet görmüş. Tarihimizin bir dönemine adını veren bir bitki. Buradaki laleler yabanidir. Halk eli değmeden doğal ortamında yetişiyor."

"Laleler koruma altına alınmalı"

Yöredeki lalelerin endemik bitki olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Yener, insanlar tarafından yok edilmeden lalelerin koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Yener, Bingöl'e turist çekecek potansiyele sahip olduğuna inandığı böylesi doğal güzelliğin yaşatılması için ilgili kurumlara büyük görevler düştüğünü anlattı.

"Bu lalelerin kültüre alınıp alınmayacağı, belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde bir materyal olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Buradaki tarlalar sürülmemiş. Gelecek dönemlerde buralar sürülürse bu çeşidin de yok olacağı kanısındayım."

Kaynak: AA