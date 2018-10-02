Çocukken ailesinin yanında başladığı pamuk üretimini yarım asırdır sürdürüyor

Hasan Aslan, Adana Karataş'taki bereketli Çukurova topraklarında babadan kalma çiftçilik mesleğini sürdürüyor.

İlkokuldan mezun olmasından sonra babasıyla, kara saban kullanılan, pamuğun elle toplandığı dönemlerde çiftçiliğe başlayan Aslan, birçok ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği tarlasına yarım asrı aşkın süredir her yıl pamuk ekiyor.

Sineklerin kol gezdiği tarlalarda, ürünlerin 40 dereceyi aşan sıcaklıkta elle toplandığı zahmetli dönemlerden sonra, makineleşmeyle gelen kolaylıklara da tanıklık eden Aslan'ın bu sene de yaklaşık 100 dönüme ektiği pamuğun hasadı devam ediyor.

Tarlaları beyaz görünce heyecanlanıyor

Hasan Aslan, çiftçiliğe 12 yaşında başladığını, o yıllarda traktör olmadığı için tarlalarında öküz kullandıklarını söyledi.

O dönemlerden sonra traktörlerin gelmesiyle tarımda kolaylığın başladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"55 yıldan fazladır çiftçilik yapıyorum. Pamuğa gübremizi atıyoruz, çiğit getiriyoruz, hakikaten çok masraflı. Mart'ın 15'inden sonra ekiyoruz bu pamuğu, çok yağış olursa nisanda ekiyoruz. Çiftçiliğe başladım başlayalı pamuğu çok seviyorum. Bunun sebebi 'beyaz altın' olması. Hakikaten çiftçiyi kurtaran bu pamuk. Prim desteği almasak, pamuk masrafını çıkarmıyor ama prim desteği alıyoruz. Ürünün gerçekten zahmeti de çok. Ekiliyor, sürülüyor, ilacı atılıyor, kazmayla otları temizleniyor. Aynı yeni doğan bir çocuk gibi bakımı var."

Pamuk yetiştiriciliğinin Çukurova'da ata geleneği olduğunu, çocukluğundan beri tarlaların beyaza büründüğünü görünce heyecanlandığını dile getiren Aslan, prim desteği sayesinde de kentte pamuk üretiminin yeniden canlandığını belirtti.

Kaynak: AA