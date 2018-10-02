Sokak köpeği kedi yavrusuna annelik yapıyor

Balıkesir Edremit'e 9 kilometre uzaklıkta bulunan Akçay Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak köpeği, annesiz kaldığı belirtilen bir kedi yavrusuna sahip çıktı.

Kedi yavrusunu emziren, yavruya annelik yapan köpeği görenler, fotoğraf ve video çekerek bu dostluğu kaydediyor.

Köpeğin, vatandaşların etraflarına toplanması ve aşırı ilgisi üzerine kedi yavrusunu başıyla korumaya çalışması da dikkat çekiyor.

"Annelik duygusu ağır basmış"

Bölge sakinlerinden Mustafa Polat, bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesinin çok rastlanan bir manzara olmadığını söyleyerek, "Kedi köpek normalde hiç iyi geçinmezler. Burada annelik duygusu ağır basmış görünüyor. Kedi emiyor, köpek hiçbir ses çıkarmıyor. Hatta ayağını da kedinin üzerine koymuş. Bu hareketi ile onu sanki koruyor gibi" dedi.

Cep telefonu ile kedi yavrusunu emziren sokak köpeğini görüntüleyen Ömür Polat da, hayvanları çok sevdiğini, kedi ve köpeği böyle görünce çok duygulandığını anlattı.

Kaynak: AA