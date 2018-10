Konya'nın 62 yıllık etli ekmek ustası

Konya'da önemli Osmanlı eserlerinden Kapu Camii'nin yanında oğlu ile işlettiği lokantada yıllardır aynı lezzeti müşterileriyle buluşturan Mehmet Gökbaba, sağlığını sürekli çalışmanın yanı sıra günde 12 kilometre bisiklet sürmesine ve evinin bahçesinde gün batana kadar toprakla uğraşmasına bağlıyor.

"Boş boş oturmayı sevmiyorum"

Mehmet Gökbaba, yaklaşık 62 yıldır etli ekmek işiyle uğraştığını, yıllar geçmesine rağmen her gün işe severek gittiğini söyledi.

Bugüne kadar içinde en küçük bir üşengeçliğin bile olmadığını anlatan Mehmet Gökbaba, "Bana çuval dolusu para da verseler yine gidip bir kahvehaneye oturmam. Boş boş oturmayı sevmiyorum" dedi.

Gökbaba, sahip olduğu sağlığı önce Allah'a, sonra da halen çalışıyor ve hareket ediyor olmasına borçlu olduğunu belirterek, insanın yaşlansa da sağlığı için çalışmaya devam etmesi ve yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"Her etten etli etmek olmaz"

Mesleğe başladığında Konya'da çok az etli ekmek dükkanı ve ustası olduğunu ifade eden Mehmet Usta, "Henüz 15 yaşındayken, 1956'da bir ustanın yanında mesleğe başladım. Birkaç yıl çalışıp usta olduktan sonra 1964'te kendi dükkanımı açtım. O yıllarda bu meslek çok daha güzeldi. İnsanların mesleğe saygısı vardı" diye konuştu.

Mehmet Usta, etli ekmekte kullanılan etin çok önemli olduğuna değinerek, yapımında dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Her etten etli ekmek olmaz. Biz dikkat ederek eti alıyoruz. Kıymalı etli ekmek için kaburga eti, bıçak arası için de bonfile et kullanıyoruz. Etin diğer kısımları sert olur, aynı tadı vermez. Mesleğe başladığımda da böyle yapıyordum şimdi de böyle. Tadını değiştirdiği için soğan kullanmıyoruz. Et, domates ve yeşil biber ile hazırlıyoruz. Hamurunu da ekmeklik unun içine belli oranda baklavalık un katarak hazırlıyoruz. Birçok fırın ucuz diye çam odunu yakıyor. Biz sadece meşe kullanıyoruz fırında."

"40 yıllık müşterilerim var"

Daha önce birkaç farklı yerde fırın işlettiğini, 30 yıldır ise şu an bulunduğu dükkanda çalışmaya devam ettiğini belirten Mehmet Gökbaba, "Bugüne kadar hiçbir müşterimden şikayet almadım. 40 yıllık müşterilerim var. Müşteriyi bize Allah gönderiyor. Çok para kazanmak için hile yapmak doğru değil. Sen kaliteli yap ama az yap, Allah ona bereketini verir. Müşterinin giderken Allah razı olsun demesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA