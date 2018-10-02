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Tayland'da bir reklam ajansının sevimli çalışanları

Tayland’da bir reklam ajansında çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle çalışanlar evcil hayvanlarını işe götürüyor.

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Taylandda bir reklam ajansının sevimli çalışanları

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dijital reklam ajansında masalar arasında dolaşan tek canlılar insanlar değil.

Reklam ajansında çalışanlar, çalışma saatlerinin düzensiz olması nedeniyle evcil hayvanlarını da yanlarında götürüyor.

Reklam ajansında dolaşan köpekler, kağıt yığını üstünde uyumak, çöp kutusuna sıçramak gibi şeyler yapıyor.

Çalışanlar, ajansta dolaşan köpeklerin stresli olduklarında kendilerini yenilemelerini sağladığını söylüyor. 

Ajansta çalışan 29 yaşındaki Thimpaporn Phopipat, "Böyle bir ofiste çalıştığım için işe daha fazla gelmek istiyorum" diyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Tayland, köpek, evcil hayvan, dijital reklam ajansı, bangkok
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