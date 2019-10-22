Genetiği ile oynanmayan ata tohumları, Samsun'da bir araya geldi.

"Ekolojik Yaşam ve Yerel Tohum Takas Şenliği", çok sayıda üreticinin katılımı ile gerçekleştirildi. Şenlik, organik tarımın merkezi Bafra'nın Sürmeli köyünde yapıldı. Üreticiler, ellerindeki ata tohumlarını takas etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ülkenin farklı yerlerinden bölgeye tohum takası yapmak için gelenlerin olduğunu anlattı.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise, "Kendi bölgemizle atadan kalma tohumlarımızı alarak takasa girmek için buraya geldik" dedi.

Ata tohumları ücretsiz dağıtıldı

Her geçen yıl ilginin arttığı tohum takasında çiftçiler, üretimin doğal yöntemlerle yapılmasını istedi.

İzmir Yerel Tohum Derneği Başkanı Selma Ay da yerel tohumların doğal yöntemlerle, kimyasal kullanılmadan yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Farklı illerden şenliğe katılan çiftçiler, ürettikleri ata tohumlarını ziyaretçilere de ücretsiz dağıttı.

Haber: Vural Yeşilyurt