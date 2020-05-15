Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.

16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Haziran’dan itibaren camilerde cuma namazı kılınmaya başlanacağını açıkladı. Namaz camilerin içinde değil, avlularda maskelerle ve sosyal mesafeyi koruyarak kılınacak. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/ukowye0VVr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2020

Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.

4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.