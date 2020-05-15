Camiler ibadete açılıyor... Camilerde namaz nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerinin avlularında cuma namazlarının başlayacağı tarihi açıkladı. Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? Camilerde hangi tedbirler alınacak? Camilerin ibadete açılması ile ilgili tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.
16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 Haziran’dan itibaren camilerde cuma namazı kılınmaya başlanacağını açıkladı. Namaz camilerin içinde değil, avlularda maskelerle ve sosyal mesafeyi koruyarak kılınacak. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/ukowye0VVr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 15, 2020
Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.
4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.
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