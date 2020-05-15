İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Adem Okuyucu, evinin bahçesinde kargaların kovaladığı bir kuşun uçmakta güçlük çektiğini fark etti.

Kuşu kargalardan kurtaran Okuyucu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı aradı.

Yıldırım, Okuyucu'dan teslim aldığı ve guguk kuşu olduğunu tespit ettiği hayvanı ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Hüseyin Bozkurt, yorgun ve bitkin düşmüş guguk kuşunun kanatlarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünce koruma altına alınan kuşun, besleme ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

