Türkiye genelinde cazgırlık yapan herkesin katılabileceği yarışmada süre sınırlaması olmazken, katılımcılar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) içerikli videolarını WhatsApp üzerinden değerlendirme komisyonuna gönderebilecek.

Videolar en geç 18 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar organizasyonun 0 539 796 97 72 numaralı WhatsApp hattına gönderilecek. Yarışmanın sonucu ise 19 Mayıs'ta açıklanacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, cazgırlığın dualı çayırların sanatkarlığı olduğunu söyledi.

"Er meydanına çıkan pehlivanları memleketlerine, yörelerine, güreşteki ustalıklarına göre takdim ederek, milli ve manevi duygularımızı vurgulayan şiir ve deyişlerle buradaki seyircilerin kaynaşmasını sağlayıcı konuşmalar yapan kişiye cazgır denir." ifadesini kullanan Hopur, COVID-19 sürecinde yaptıkları farklı etkinliklerle gelenekselliğe dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

"19 Mayıs" ve "korona" kelimelerinin kullanılması gereken mani yarışmasına çok güzel videoların gelmeye başladığını ifade eden Hopur, başlattıkları "Evde Kal En Güzel Peşrev Yarışması"nın ise sürdüğünü hatırlattı.