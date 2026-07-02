Bursa'da "çöp ev"den 5 ton atık çıkarıldı

Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, bir dairenin "çöp ev" olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Ev ile çevresinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Bu arada, aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.