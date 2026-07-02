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Yaşam
AA 02.07.2026 18:51

Bursa'da "çöp ev"den 5 ton atık çıkarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde "çöp ev" olarak kullanılan bir dairede belediye ekiplerince yapılan çalışmada yaklaşık 5 ton atık toplandı.

Bursa'da "çöp ev"den 5 ton atık çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, bir dairenin "çöp ev" olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ev ile çevresinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Bu arada, aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.

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