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Yaşam
AA 28.06.2026 15:26

Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahillere akın etti
[Fotograf: AA]

Sıcaklığın yüksek seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

Avrupa Yakası'nda Eminönü ve Sarayburnu sahilleri, İstanbulluların tercih ettiği noktalar arasında yer aldı. Pazar gününü ailesiyle piknik yaparak geçiren bazı vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Kimileri getirdikleri sandalyelerle ağaç altında oturup serinlemeye çalıştı, kimileri de yürüyüş yaptı.

Sıcak havadan bunalan İstanbullular sahillere akın etti

Hafta sonunu değerlendirmek için Adalar'a gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Kabataş Transfer Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurların geliş gidip saatlerinde iskele girişlerinde ve vapur bekleme alanlarında kalabalık gözlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Bebek Sahili'nde denize girenler ve güneşlenenlerin yanı sıra Bebek Parkı'nda gölgelik alanları değerlendirenler, banklarda ve kamp sandalyelerinde dinlenip piknik yaptı.

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