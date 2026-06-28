ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklara teknoloji şöleni yaşatmayı hedefleyen ASELSAN Çocuk Şenliği, Bursa'da etkinliklerine başladı. Şenlik, şirketin yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonuyla hazırlanan teknoloji sergileri ile eğlenceli aktiviteleri bir araya getiriyor.

Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Tekno Macera kapsamında hayata geçirilen şenlik, teknoloji ile bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı amaçlıyor.

Proje ile teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten nesiller yetiştirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu vizyon doğrultusunda ziyaret edilen illerde çocuklarla etkileşimi artırmak ve bilimsel merakı teşvik etmek amacıyla Tekno Macera Tırı da etkinlik alanında yerini alıyor.

Mucitler Müzesi ve interaktif deneyim alanları

Bursa’daki şenlikte çocukların yoğun ilgi gösterdiği alanların başında "Mucitler Müzesi Sergi Alanı" geliyor. Bu alanda, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN’ın inovasyon yaklaşımına nasıl ilham kaynağı olduğu aktarılıyor.

Şenlikte ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle zenginleştirilmiş “Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı oluşturuldu. Bu alan sayesinde katılımcılara yeni nesil ve deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Çocuklar teknolojiye dokunuyor

Etkinlik çerçevesinde, Tekno Macera’nın baş kahramanlarından olan “ASEL” karakteri, 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek hayata geçirildi. Dinamik anlatım dili ve özgün seslendirme altyapısıyla desteklenen karakter, çocuklarla birebir etkileşim kurarak onların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımını teşvik ediyor.

Tüm bu deneyim alanları, çocukların bilim ile teknolojiye yönelik ilgisini artırmak amacıyla Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleriyle destekleniyor.

Heyecan Van’da devam edecek

Bursa'da 5 Temmuz'a kadar sürecek olan ASELSAN Çocuk Şenliği, ardından Türkiye'nin farklı illerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Etkinlik Bursa durağının ardından, 11 Temmuz-19 Temmuz’da Van’da, 1 Ağustos-9 Ağustos’ta Nevşehir’de, 22 Ağustos-29 Ağustos’ta Ordu’da, 5 Eylül-10 Eylül’de Kayseri’de, 12 Eylül-20 Eylül’de Kahramanmaraş’ta, 10 Ekim-18 Ekim’de Diyarbakır’da, 24 Ekim-1 Kasım’da İzmir’de, 7 Kasım-15 Kasım’da Adana’da çocuklarla buluşacak.