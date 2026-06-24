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Yaşam
AA 24.06.2026 21:43

Hatay'da 6 ürün tescillendi

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetlerinden Arap kebabı, adesiye yemeği, keşşir dolması, zahterli kahke, müşebbek tatlısı ve Antakya kerebici, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Hatay'da 6 ürün tescillendi
[Fotograf: AA]

Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin sadece fiziki mekanlarını değil kültürel hayatını da ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Afet öncesi 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının her geçen gün yükseldiğini belirten Masatlı, "Hatay, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de 25. sıradaydı, bugün almış olduğu 6 coğrafi işaretle birlikte 70 coğrafi işareti olan ve Türkiye'de 3. sıraya yükselmiş şehrimizdir." dedi.

Masatlı, tescillenen yeni ürünlerin Hatay'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ın coğrafi işaret tescilinde birinciliği hak ettiğini anlatan Masatlı, "Müracaatını yapmış olduğumuz 50 farklı coğrafi işaret başvurusu da geldiğinde inşallah 120 rakamına ulaşacağız ve Türkiye'de bir numara olacağız." diye konuştu.

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Hatay Coğrafi İşaretler UNESCO Türk Patent ve Marka Kurumu
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