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Bilim Teknoloji
TRT Haber 23.06.2026 09:48

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

Şehir merkezleri dışında internet ancak mobil şebekeler sayesinde mümkün. Bunların da olmadığı yerde ise VSAT imdada yetişiyor. Çölde, açık denizde ya da dağ zirvesinde internet verisi alıp vermeyi mümkün hale getiriyor. TÜRKSAT tarafından kurulan istasyon sayısı 8 bine yaklaştı.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
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Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

İnternetin icadı 1969’a denk gelse de geniş çaplı kullanımı 2000’li yıllarla birlikte oldu. Bugün mobil 5G şebekeleri ve karasal geniş bant hızlı internet, dünyayı kuşatmış durumda. Buna rağmen yine de internet ağları dışında kalan bölgeler bulunuyor. Özellikle açık deniz, yerleşim yerlerinden uzak çöl gibi bölgeler ve yüksek dağ zirveleri gibi noktalarda, internete ulaşmak çok zor. Mobil ya da kablolu internetin bulunmadığı konumlarda, yeryüzüne yakın uydu zinciri ile internet hizmeti verilmeye çalışılıyor ancak bu da yüksek maliyet ve güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Çözüm ise TÜRKSAT'ın yerli sistemi VSAT...

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

TÜRKSAT VSAT ile 100 Mbps internet hizmeti sunabiliyor

Türkiye’nin uydu şirketi olan TÜRKSAT böyle durumlar için uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyor. Karasal altyapıların ve GSM şebekelerinin yetersiz kaldığı zorlu coğrafyalarda, TÜRKSAT tarafından uydu tabanlı geniş bant internet hizmeti veriliyor. Böylece konum ne olursa olsun, geniş bant, hızlı internet bulmak mümkün oluyor. Ka-band frekansları ve ‘Very Small Aperture Terminal (VSAT)’ teknolojisiyle 100 Mbps hıza kadar ‘indirme’ imkânı bulunuyor.

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

8 bine yaklaştı

VSAT sisteminde kullanıcı küçük çanak anten sayesinde uydularla doğrudan iletişim kuruyor. Anten, veriyi uzaydaki uyduya, uydu ise geniş ağ yapısına bağlı daha büyük bir yer istasyonuna aktarıyor. Aslında Türkiye’de uydudan internetin ilk adımı 2004 yılında atılmıştı. Zaman içinde yükselen kapasite ve ihtiyaçlarla birlikte kullanıcı sayısı da arttı. TÜRKSAT tarafından kurulan VSAT terminal sayısı 2026 yılında 8 bine yaklaştı.

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

Afet ve acil durumlarda devrede

Sistem özellikle denizcilik ve havacılık gibi sektörlerde, açık denizde seyahat eden gemilerde ve uçaklarda yoğun kullanılıyor. Ancak ulaşımı zor kırsal bölgeler yanında doğal afet ve acil durumlarda da internete ulaşmanın en önemli yolarından biri. İş yaşamında ise akaryakıt istasyonları gibi birbirinden uzak şubeleri, mağazaları olan ve bulundukları bölgede güvenli veri bağlantısına ihtiyaç duyan firmalar tarafından tercih ediliyor.

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

Güvenlik faktörü

Hiçbir karasal bağlantıya ihtiyaç duymayan sistem, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafi alanda kullanılabiliyor. Doğrudan TÜRKSAT uydusu üzerinden bağlantı sağlandığı için, müdahale ve güvenlik endişelerini de ortadan kaldırıyor. Bu nedenle açık denizlerde faaliyet gösteren doğalgaz ve petrol arama gemilerinde, maden sahalarında, şantiyelerde işlerin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanıyor.  Ayrıca kamu ve özel sektörün yurt dışı temsilcilikleri için de önemli bir alternatif haline gelmiş durumda.

Çölde, açık denizde ya da dağda internet: VSAT istasyonu 8 bine yaklaştı

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