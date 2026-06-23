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Yaşam
AA 23.06.2026 21:18

Safranbolu Yazıköy üzüm sirkesi tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de geleneksel yöntemlerle üzümden yapılan sirke, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Safranbolu Yazıköy üzüm sirkesi tescillendi
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu'nun köklü üretim kültürünü ve yöresel değerlerini yansıtan Safranbolu Yazıköy üzüm sirkesinin coğrafi işaret tescili alması için teknik destek sağlandığı bildirildi.

Başvurusu Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası adına gerçekleştirilen önemli sürecin başarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Böylece ürünümüz, ilimizin 10. coğrafi işaretli ürünü olmuştur. Bu tescille yöresel üretim kültürümüzün korunması, katma değerinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli adım daha atılmıştır. Başta üreticilerimiz olmak üzere sürece katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

"Sirkemizin pazarlanmasında faydası olacak"

Üretici 49 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıköy üzüm sirkesinin coğrafi işaret tescili almasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayyıldız, "Bağcılıkla uğraşıyoruz. 5 kuşaktır sirkeciyim. Coğrafi işaret tescili, sirkemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Sirkemizin pazarlanmasında faydası olacak. Bizim için velinimet." dedi.

Üreticilerden İzzet Karasu da köyün sirkesi, üzümü ve pekmezinin meşhur olduğunu dile getirdi.

Karasu, Zonguldak, İstanbul, Bartın ve çeşitli illere üzüm sirkesi pazarladığını vurgulayarak, "Köyümüzün markası olmuş oldu. Çok kıymetli. Köyümüz bağcılıkta merkezdir." diye konuştu.

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