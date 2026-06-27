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Kültür-Sanat
TRT Haber 27.06.2026 23:55

Klima ustasından sanat eseri maketler

Ayasofya’dan Sultanahmet’e birbirinden muhteşem tarihi eserler klima ustası Ersoy Abut’un ellerinde yeniden hayat buluyor. Üstelik sanat eseri maketlerin tamamı eski klima sistemlerinden çıkan parçalar kullanılarak yapılıyor.

Mine Yagıcı Çiftci
Mine Yagıcı Çiftci
Haber Prodüktörü
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Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii… Yüzyıllara meydan okuyan tarihi yapıların maketleri göz kamaştırıyor. Ancak bu maketleri benzerlerinden ayıran önemli bir özellik var: kullanılan malzemelerin tamamı, eski klima parçalarından elde ediliyor. Bakır klima parçaları böylece, tarihi yapıların maketlerine dönüşüyor.

34 yıllık klima ustası Ersoy Abut’un hikayesi 17 yıl öncesine uzanıyor. Mesleğinin bir parçası olan malzemelere farklı bir gözle yaklaşan Abut, tarihi yapılara duyduğu ilgiyi el işçiliğiyle birleştirerek zaman içinde birbirinden özel maketler ortaya çıkardı.

Klima ustasından sanat eseri maketler

Hobiden sanata…

Her ayrıntısı ince ince işlenen maketler büyük bir emek ve sabrın ürünü. Ersoy Abut, klima sektöründe kullandığı malzemeleri sanata dönüştürme fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor:

“Yazın bizim sezonumuz bayağı yoğun geçiyor. Yaz bittikten sonra ise boş vaktimiz kalıyor. Boş vaktimizi değerlendirmek için klima işlerimizde kullandığımız bakır malzemelerden Türkiye’nin tarihi turistik eserlerinin maketlerini yapabilir miyiz diye arkadaşlarımla konuşuyorduk. Sonra başladım... Hobim, sergilere katıldıkça profesyonel bir boyuta geçti.”

Bugüne kadar 15’i aşkın tarihi yapının maketini hazırlayan Abut, her çalışmasına detaylı bir araştırmayla başladığını söylüyor. “Çeşitli doneler, ölçüler ve ölçeklerin gerçek olması çok önemli” diyerek, “Eserlerin yanına kadar gidip ayrıntılı fotoğraflarını çekiyorum. Hepsini yan yana getirip projelendiriyorum. Hangi parçayı ne zaman yapabilirim? Ne kadar sürem var? Ona göre değerlendiriyorum” şeklinde konuşuyor.

Maketlerinin tamamında klima parçalarını kullandığının altını çizen Abut, “Klimada sizin görmediğiniz, duvarın içinde olabilen, tavanın içinde olabilen bakır tesisat malzemelerini kullanarak yapmaya başlamıştım. Hem kullandığım malzeme hem de oksijen kaynağı ve çeşitli aletlerin tamamı zaten daha önceden de kullandığım parçalardı. Gerisi artık hayal gücüme ve gerçek ölçülere, projelere kalıyordu” ifadesini kullanıyor.

Klima ustasından sanat eseri maketler

Selimiye Camii yaptığı ilk maket oldu

Abut’un hobi olarak başladığı ilk maketi, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Edirne’deki Selimiye Camii olmuş. Ondan sonra ise Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Kastamonu Saat Kulesi gibi çok sayıda tarihi yapının maketini yapmış.

“İlk eserim Cumhurbaşkanımıza ulaştı. ‘Bunda güzel bir gelecek var herhalde’ dedim. Daha sonra tekrar tekrar Cumhurbaşkanımıza layık görülen eserlerim oldu” diyen Abut, böylece çalışmalarını daha da ileri taşımış.

Büyük emeklerle şekillenen maketler yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Öyle ki Ersoy Abut, Umman’da düzenlenen bir festivalde 57 ülkeden 150 usta arasından sıyrılarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Klima ustasından sanat eseri maketler

Son çalışması Sultanahmet Camii maketi

Şimdilerde ise 5 yıl süren titiz çalışmanın ardından tamamladığı Sultanahmet Camii maketiyle ilgili yeni bir heyecan yaşıyor Abut. Bu maketle ilgili yaşadığı heyecanı ise şu sözlerle anlatıyor:

“Sultanahmet benim kendi ustalığım bakımından çok güzel bir nokta. İnşallah kısa süre sonra caminin iç avlusuna bir cam fanus içinde yerleştireceğiz. Orada ismimin görünmesi, bir eserimin görünmesi benim için güzel bir duygu olacak. Çok gurur verici bir durum.”
 

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Ayasofya Camii Sanat Eseri Tarihi Eser
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