Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
İHA 01.07.2026 06:33

Kınaları yakıldı, mutlulukları yüzlerine yansıdı

Kırıkkale'de down sendromlu genç kızların kına gecesi hayali, düzenlenen temsili programla gerçekleştirildi. Ellerine kına yakılan genç kızlar, aileleriyle birlikte müzikler eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Kınaları yakıldı, mutlulukları yüzlerine yansıdı
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale'de down sendromlu 17 genç kızın temsili kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

Belediye tarafından düğün salonunda düzenlenen programda genç kızlara kına yakıldı, aileleri de bu özel anlara ortak oldu. Salonda hem duygusal hem de renkli görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kına merasiminin ardından müzikler eşliğinde eğlence başladı. Genç kızlar, aileleriyle birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir gece yaşadı.

Temsili kına gecesi, özel bireylerin hayallerine dokunan anlamlı bir program olarak hafızalarda yer aldı.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
5 bin kişilik horonla Guinness Rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
Ford yapay zekaya güvenip işten çıkardığı çalışanları geri aldı
07:11
İnsansı robotlardan tarihi sınav: 60 bin görev, yüzde 99,99 başarı
06:55
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Netanyahu artık ülkeyi yönetemiyor, aşırı sağcı bakanların esiri oldu
06:16
Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı: Döviz mevduatlarında yeni düzenleme
05:31
Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor
04:31
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ