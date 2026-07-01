Kınaları yakıldı, mutlulukları yüzlerine yansıdı

Kırıkkale'de down sendromlu 17 genç kızın temsili kına gecesi hayali gerçekleştirildi.

Belediye tarafından düğün salonunda düzenlenen programda genç kızlara kına yakıldı, aileleri de bu özel anlara ortak oldu. Salonda hem duygusal hem de renkli görüntüler ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Kına merasiminin ardından müzikler eşliğinde eğlence başladı. Genç kızlar, aileleriyle birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir gece yaşadı.

Temsili kına gecesi, özel bireylerin hayallerine dokunan anlamlı bir program olarak hafızalarda yer aldı.