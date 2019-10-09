Bal üretimini etkileyen en önemli etkenlerden olan arı hastalıklarıyla ilgili bilimsel çalışma yapan BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından kentte yetiştirilen arıların sağlığını etkileyen hastalıklar belirlenerek harita hazırlanacak.

Çalışmanın sonucunda elde edilecek bulgular ışığında, Bolu'daki bal üretiminin artırılması, üreticilere ve ülke ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Batı Karadeniz’deki diğer illere göre, bal üretiminde yeterli verim sağlanamayan Bolu’da, bal ve diğer arı ürünlerinde üretimin artırılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bal üreticilerine katkı sağlayacağız"

BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaman, Bolu'nun, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, "Arıcılık da bu biyolojik çeşitlilikle doğrudan ilişkili. Bal üretiminde Bolu'da istenilen bir verim, yüksek seviye yakalanamamış" dedi.

Üniversite olarak temel hedeflerinin Bolu'nun yerel problemlerine çözüm getirmek olduğunu anlatan Yaman, "Türkiye dünyada en çok kovan sayısına sahip üçüncü ülke. Bal üretiminde dünyanın ikinci ülkesi. Dünya sıralamasına baktığımız zaman gayet iyi bir yerdeyiz. Türkiye'de kovan başına düşen bal üretimi 15 kilogram" diye konuştu.

Yaman, kentte arı hastalıklarıyla ilgili bugüne kadar çalışma yapılmadığını aktararak, bu konuda bir harita çıkarıp bal üreticisine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzü daha iyi görme fırsatı yakalayacağız"

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ise hastalık nedeniyle kentte ve ülke genelinde arıların öldüğünü belirterek, "BAİBÜ ile Bolu merkez ve ilçelerin arı hastalıkları haritasını çıkarmaya karar verdik. Her ilçeden üç arıcımızdan bal ve arı numunesi temin ederek üniversiteye teslim edeceğiz. İlçelerde incelemelerde bulunulacak. Çalışmayla hangi bölgelerimizde hastalık var, ne kadar yayılmış durumda onları tespit ederek, önümüzü daha iyi görme fırsatı yakalayacağız. Bu çalışmayla arıların ölmesini önlemiş olacağız. Bu çalışma verime de dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA