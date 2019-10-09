81 ilden 90 müzik öğretmeni, daha iyi eğitim vermeleri için Rize'de bir araya geldi. "Bir Öğretmen Bin Ritim" kursunda geleneksel müzik ve halk dansları eğitimi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı kursta farklı müzik teknikleri, halk danslarıyla birlikte yorumlandı. Öğretmenler, Türk halk müziğinin sevilen parçalarını da seslendirdi.

Eğitim atölyelerinde öğretmenler, hem öğrendi hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Eğitim Koordinatörü Nurten Özdemir Altayoğlu, "Müzik kültürümüzü, kaybolmaya yüz tutan türkülerimizi, halk danslarımızı, tekerlemelerimizi gelecek kuşağa, evrensel yöntem ve teknikleri kullanarak aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurs 5 gün sürdü.

Haber: Meryem Özdemir