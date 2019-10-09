Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi'ndeki Hülya Ağan İlkokulunun öğretmenleri Abdülkadir Korkmaz ile Nusrettin Biçer öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bir süre sonra Korkmaz ve Biçer, okuma alışkanlığını daha çok öğrenciye yaymak için "eşekli kütüphaneci"den esinlenerek geçen ay "Okumak Yolda Olmaktır" adlı proje başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir minibüs temin edildi. Öğretmenler, minibüsü dizayn ederek içine kitaplık ve zeka oyunlarının olduğu alan ve sanat atölyesi kurdu. İki öğretmen okul saatleri dışında minibüse doldurdukları kitap ve zeka oyunlarını köy köy gezerek çocuklara ulaştırmaya başladı.

10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar

Abdülkadir Korkmaz, kendisinin zor şartlarda okuduğunu, çocukların daha çok okuması için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Çocukların yeni bilgiler edinmesinin çok güzel olduğunu anlatan Korkmaz, "Geçen yıl öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz okuma etkinliklerinde çok güzel sonuçlar aldık. Okumayı daha çok yaygınlaştırmak için bu projeyi başlattık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Köy çocuklarının daha çok kitaba ihtiyacı olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Projemizde 7 gönüllü öğretmen de görev alıyor. Amacımız çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek. En önemlisi çocuklara, daha önce yaşamadıkları mutlulukları yaşatmak. Örneğin daha önce bir zeka oyunu oynamayan çocuğu bu tür oyunlarla tanıştıracağız ya da daha önce bir sanat faaliyeti yapmayan çocuğu sanatla tanıştıracağız. Ortaokul ve ilkokul düzeyinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı, gelecek yıl da bu sayı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor"

Sınıf öğretmeni Nusrettin Biçer ise, projede görev aldığı için çok mutlu olduğunu, gittikleri köylerdeki çocuklardan güzel tepkiler aldığını söyledi.

Çocukların tepkilerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Biçer, şunları anlattı:

"Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Minibüsü gören çocuklar koşa koşa geliyor. Çocukların mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Projemizle daha çok çocuğa ulaşacağız inşallah. Kitap ihtiyacımız hala devam ediyor. Yardımlarla kitap sayımızı artırmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Minibüsten yararlanan çocuklardan 9 yaşındaki Bahar Özberk ise, "Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma yapmış. Köyümüze gelip bize zeka oyunları öğretiyorlar. Çok sevindim. Arkadaşlarımla ilk defa böyle eğlenceli oyunlar oynadık, çok mutlu olduk. Umarım her zaman gelirler" dedi.

Kaynak: AA