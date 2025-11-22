Bir öğretmen, bir öğrenci: Kırsalın kalbinde doğan umut

Hamur ilçesinin en uzak yerleşim yerlerinden olan yüksek rakımlı Gültepe köyüne bağlı Yoğurtçu mezrasında yaşayan vatandaşların kış aylarında il merkezine göç etmesi nedeniyle bölgede az sayıda aile kalıyor.

İstanbullu 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Sedanur Açış, 3 sene önce atandığı ve ilk görev yeri olan mezrada zorlu kış koşullarına rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor.

Tek öğrencisi olan ve "ilk göz ağrım" dediği 9 yaşındaki Nevin Küsmü ile her sabah el ele tutuşup sohbet ederek okula giden Açış, sınıf arkadaşı da olduğu öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim yolculuğu yapıyor.

Türkçe, İngilizce, matematik ve resim gibi derslerde öğrencisini çeşitli materyaller kullanarak eğiten Açış, Nevin ile kitap okuyor, spor yapıyor ve çeşitli oyunlar oynayarak günün güzel ve verimli geçmesini sağlıyor.

"Abla-kardeş gibiyiz"

Öğretmen Sedanur Açış, ilk görev yerinde mesleğini severek yaptığını ve tek öğrencisini en iyi şekilde eğitmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Uzak bir mezrada tek bir öğrenciye eğitim verilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Açış, "3 yıl önce göreve başladığımda 6 öğrenciyle başlamıştım, o sayı bile bize az gelirken şimdi bir öğrenciyleyiz. Bir öğrenciyle eğitimi sürdürmek farklı bir deneyim oldu. Aramızda duygusal bağ da kuruluyor. Öğretmen öğrenciden ziyade abla kardeş gibiyiz. Nevin birinci sınıftayken de onun öğretmeniydim. O üçüncü sınıfta ve sıcak bir ortamda eğitimimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Açış, Nevin'in çok zeki ve derslerinde başarılı olduğunu belirterek, eğitim sürecindeki birçok şeyi beraber yaptıklarını anlattı.

"Havalar ne kadar kötü olursa olsun bir öğrencimiz için okula geliyoruz"

Okuma saatinin ardından derse başladıklarını anlatan Açış, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan buraya geldiğimde bölgenin hava şartları zor gelmişti. Uyum sağlamak bazen zor olabiliyor ama adapte olduktan sonra buranın kışını da kabul ediyoruz. Kış şartları zor olsa da bazen yollar kapansa da havalar ne kadar kötü olursa olsun biz eğitim öğretimi sürdürmek için bir öğrencimiz için okula geliyoruz. Eğitime önem veriyoruz."

Açış, Nevin'in birinci sınıftayken de çok farklı olduğunu, teneffüslerde sürekli yanına geldiğini ifade ederek, "Geçen yıl kısa süreliğine ayrı kaldık, o sürede sürekli beni arar ve okuldaki her şeyi bana anlatırdı. Onun yeri benim için çok ayrı. Nevin ile olmak bana da motivasyon sağlıyor. Biz iyi vakit geçiriyoruz. Ben onu çok seviyorum, benim için çok değerli." diye konuştu.

"Bir arkadaşım var, o da benim öğretmenim"

Nevin Küsmü ise öğretmenini çok sevdiğini ve tatillerde özlediğini dile getirdi.

Öğretmeniyle zaman geçirmekten keyif aldığını belirten Küsmü, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim bir arkadaşım var, o da benim öğretmenim. Öğretmenim çok iyi bir insan. Dışarıda voleybol oynuyoruz, kitap okuyoruz, İngilizce kelime oyunu oynuyoruz. Çok mutluyum ve öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenim benim için abla ve kardeş gibidir. Öğretmenler Günü için ona şiir hazırladım. Hafta sonu olunca gidip hediye alacağım. Büyüyünce öğretmenim gibi öğretmen olmak istiyorum. Tatillerde öğretmenimi çok özlüyorum. Bana okuma yazmayı o öğretti."