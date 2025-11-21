12 bin dönüm zeytinlik dronlu bekçiyle koruma altında

Küçükkuyu'da 2020 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, beldedeki zeytin hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce bekçi olarak Özgür Şaşmaz'ı görevlendirdi.

Arazide kullandığı araç ve giyimiyle dikkati çeken Şaşmaz, zeytin hırsızlarının adeta korkulu rüyası haline geldi.

Haftanın 7 günü 12 bin dönüm arazide sürekli devriye görevinde bulunan Şaşmaz, dronla zeytinlikleri havadan da gözetliyor.

Şaşmaz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında durumu jandarmaya bildiriyor.

"Kolluk kuvvetleriyle görüntüleri paylaşıyorum"

Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır bekçi olarak görev yapan Özgür Şaşmaz, ilk yıl 3 bin dönüm arazide çalışmaya başladığını, bu sene koruduğu arazinin büyüklüğünün 12 bin dönüme çıktığını söyledi.

Araziyi dronla, araçla, yaya olarak sürekli gözetlediğini anlatan Şaşmaz, şöyle konuştu:

"Bölgede zeytin hırsızlığı çok fazla oluyor. Dronla takip yaptığımız için zeytinliklere saklanmış kişilere de denk geliyoruz. Kolluk kuvvetleriyle bu görüntüleri paylaşıyorum. Hem gündüz hem de gece jandarma teşkilatı devamlı arkamızda. Birlikte koordineli çalışıyoruz."

Şaşmaz, çiftçilerin kendisine iyice alıştığını belirterek, "Yeri geldiğinde arama kurtarma olaylarına, yangın söndürme görevlerine de destek veriyorum. Yaptığım iş hem zevkli geliyor hem de sevdiğim bir hayat tarzı. 7 gün 24 saat arazide olmak gayet keyifli." ifadelerini kullandı.

"Bölgemize hırsız sokmuyoruz"

Küçükkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Melda As da bölgedeki zeytinlikleri ve hayvancıları korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bekçinin 2 yıl önce göreve getirildiğini anlatan As, şunları söyledi:

"İşine inanılmaz sadık ve inanılmaz güzel çalışıyor. Biz bu çalışmalarla bölgemize hırsız sokmuyoruz. Kaymakamlığın desteği, kolluk kuvvetleri ve muhtarlarımızla güzel bir çalışma içindeyiz. İhbar hatlarımız var. 7/24 gelen ihbarları bekçimize yönlendiriyoruz."

As, Küçükkuyu'da daha önceki yıllarda motosikletli bir bekçinin arazide görev yaptığını ancak yeni korucunun işe başlamasıyla çiftçilerin çok daha rahatladığını anlattı.

Bekçi Şaşmaz'ın dronla gözetleme yaptığını belirten As, "Dron uçurduğumuz için her şeye müdahale ediyoruz. Araziye çıktığında zeytin toplama izin belgesini alıyor ve topluyor. Başıboş köpekler olabiliyor, bunlara karşı da bekçimiz önlem alıyor." diye konuştu.

As, yaz aylarında derelere ve zeytinliklere çöplerin atıldığını, bunların da bekçi tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Üreticiler uygulamadan memnun

Zeytin üreticisi Ali Örs ise arazide bekçinin görev yapmasından memnun olduklarını, son 2 yıldır zeytinlerinin ve malzemelerinin çalınmadığını anlattı.

Bekçinin göreve başlamasında emeği geçenlere teşekkür eden Örs, "Gece gündüz bekçi arkadaşımız hizmet veriyor. Geceleri biz görmüyoruz ama o buralarda geziyor. Korucu olmadan önce hırsızlık olaylarından dolayı çok zeytin zayiatı verdim." şeklinde konuştu.

Üreticilerden Halil Şener de arazide bir bekçinin görev yapıyor olmasından dolayı kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.