Ankara
Yaşam
AA 20.11.2025 12:22

Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek

Niğde merkeze bağlı Aktaş beldesinde atıl durumdaki tarihi Aktaş Kilise Cami, restore edilip kütüphane olarak hizmete sunulacak.

Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
[Fotograf: AA]

1843'te inşa edilen, 1950'lere kadar kilise, 2019'a kadar da cami olarak hizmet veren yapı, beldeye yeni cami yapıldıktan sonra atıl kaldı.

Aktaş Belediyesi, yapıyı özgün yapısına ve tarihi dokusunda uygun restore ettirip kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Rölöve, restitüsyon, tadilat ve ruhsatlandırma süreçleri başlatılan yapının ihalesinin 2 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 18 ayda hizmete alınması hedeflenen kütüphaneden öğrenciler ve vatandaşlar yararlanabilecek.

Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek

Aktaş Belde Belediye Başkanı Kamber Türkmen, yürüttükleri projelerden birinin de kilise camiyi restorasyonla hayata kazandırmak olduğunu söyledi.

Beldede bulunan 3 okulda 241 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Türkmen, öğrencilere her koşulda yatırım yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkmen, "Bunun neticesinde de öğrencilere destek olabilmek için ek dersler ya da özel etütler nasıl planlayabiliriz, nasıl getirebiliriz diye düşündük, aklımıza bu güzel yapının kazandırılması geldi." dedi.

Herkese açık bir kütüphane olacak

Buranın, öğrencilerin hem ders çalışabilecekleri hem özel ders alacakları bir yer olacağına dikkati çeken Türkmen, fen, matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini ücretsiz vereceklerini söyledi.

Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek

Kütüphanede bilgisayarların da olacağını dile getiren Türkmen, şunları söyledi:

"İnşallah güzel bir alan yapacağız. Bir de dışarıya bir büfe koyacağız. Belediyemizin bir görevlisi devamlı burada olacak. Öğrencilerimize ve kadınlarımıza çayımız, kahvemiz ücretsiz olacak. Sadece öğrencilere değil tüm Niğde'ye ve kente gelen misafirlerimizin tamamına açık bir yapı olacak. Sadece kütüphane olarak da kalmayacak, bizim muhacirliğimize özel yöresel ürünlerimizi tanıtmak için köşelere de ufak camlı alanlar koyacağız."

Türkmen, "Biz muhacirler 1923'te mübadeleye başladığımızda, oradan getirdiğimiz yöresel kıyafetlerimiz, yöresel ürünlerimiz var. Onları da içeride sergilemeyi hedefliyorum. Bugün için hesapladığımızda tahmini yapım maliyetimiz 21 milyon lirayı buluyor. Bu tarihi yapıyı 21 milyon lira harcayarak inşallah 18 ay sonra beldemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yüksek bir maliyet ama beldemize ve gençlerimize değer." diye konuştu.

