Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında koruyucu aile iş birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen FOSTERCARE projesi, 24 aylık uygulama sürecinin ardından tamamlanma aşamasına geldi.

Bu kapsamda, proje çıktılarının kamuoyu ve paydaşlarla paylaşılması, ulusal-uluslararası işbirliklerinin görünür kılınması ve koruyucu ailelik alanında geliştirilen yenilikçi eğitim modellerinin tanıtılması amacıyla projenin kapanış toplantısı, Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Burada konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, projede yer alanlara teşekkür ederek, Bakanlık olarak üzerlerindeki manevi yükün farkında olduklarını ifade etti.

Turan, "İki yıldır İstanbul'dayız, bu süre zarfında birçok kamu kurumuyla, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerle birlikte hep ne yaparızı konuşmaya çalışıyoruz. Valiliğimizle birlikte, İstanbul'da bu güçleri birleştirirken bir taraftan da uluslararası fonlarla neler yapılabiliri konuşan bir ekibimiz var." dedi.

Koruyucu ailelik hizmetinin önemine ve projeye değinen Turan, "Çok kıymetli bir hizmet alanımız. Hizmet ağı büyüyen ve gelişmesi gereken bir alan. Bu projemiz, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde hizmetin nasıl geliştiğiyle alakalı bize fikir vermesi adına kıymetli. Onlar bizi gördü, biz onları gördük, karşılıklı etkileşimle hizmet ağımızı güçlendirme anlamında buradan çıktımızı aldık. Uygulanmasının da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu AB Koordinatörü Kadir Fatih Mutlu da AB'nin projelerini anlatarak, 100'e yakın projeye dahil olduklarını, devam eden 20 proje bulunduğunu söyledi.

Mutlu, FOSTERCARE projesinin, Erasmus+ projesi olduğunu belirterek, "Erasmus kabına sığmayan bir programa döndü, üniversiteler ve kamu kurumları üzerinden başvuruya açık. Erasmus içinde 'Yetişkin Eğitimi Alanı' var. FOSTERCARE projesi de bu alanda yer alıyor." dedi.

"Dijital platformlar oluşturuldu"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Üzüm Tan da 2023'te başlayan projeyi artık nihayete erdirmek için bir arada bulunduklarını dile getirdi.

Tan, projede birçok ortakları olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Avrupa'da, Türkiye'de ihtiyaçlar neler, bunlar analiz edildi. Projemiz, Avrupa alanında bir proje. Koruyucu ailelerle çalışan profesyonellerin güçlendirilmesini çok önemsiyoruz ki onlar da aileleri güçlendirsin, proje buna da odaklanmakta. Avrupa referans çerçevesinde, Avrupa'da neler oluyor, ihtiyaçlar neler, Türkiye'de neler, bunlar karşılaştırıldı, analiz edildi, raporlandı. Bu çerçeve üzerinden biz diğer ülkelerdeki iyi uygulama örneklerini araştırarak yenilikçi eğitim modelimizi geliştirdik. Bunlar için hem koruyucu ailelerimiz hem de profesyonellerimizin faydalanabileceği dijital platformlar oluşturuldu."

Koruyucu Aile Derneği Başkanı Neşe Gökalp de koruyucu aileliğe ilişkin sunum yaptı.

Korucuyu aileliğin iki taraflı bir kapı açtığına dikkati çeken Gökalp, "Bir çocuğun güvenle büyümesinin, kendini değerli hissetmesinin ve yarınlara umutla bakabilmesinin en doğru ve en sağlıklı yolunun bir aile yanında yetişmek olduğuna yürekten inanıyorum. Koruyucu ailelik aynı zamanda şefkati, sabrı, sorumluluğu ve toplumsal dayanışmayı içinde barındıran çok özel bir süreç." ifadelerini kullandı.

Projenin detayları

Koruyucu ailelik sürecinde görev alan profesyonellerin ve yetişkin eğitimcilerin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara uygun yenilikçi eğitim modelleri geliştirmek, dijital araçlarla desteklenmiş sürdürülebilir bir eğitim ekosistemi oluşturmak ve koruyucu ailelik sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla geliştirilen proje, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İstanbul Valiliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan paydaşlığıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında, koruyucu ailelik alanına yönelik Avrupa referans çerçevesi, profesyoneller için eğitim modülleri, koruyucu ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirecek dijital ve açık eğitim araçları, video ve dijital içeriklerden oluşan farkındalık kütüphanesi, koruyucu ailelerin etkileşim kurabileceği bir dijital paylaşım platformu geliştirildi.

Uluslararası ortak yapısı sayesinde farklı ülkelerin modelleri karşılaştırıldı, iyi örnekler Türkiye'ye uyarlanarak, kültürel ve pedagojik uyum çalışmaları da gerçekleştirildi.

Projenin detayları ve başvuru sayfasına "https://fostercare-project.eu/","http://www.camis.pub.ro/fostercare/login/index.php" adreslerinden ulaşılabiliyor.