Basit bir diş çürüğü nelere yol açabiliyor?

Güzel bir gülüşün sırrı sağlıklı dişlerde saklı… Ancak bundan çok daha fazlası var... Diş sağlığı aslında genel sağlığı da yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Örneğin eksik veya sağlıksız dişler konuşma bozukluğuna sebep olduğu için özgüveni zedeleyebiliyor. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı yalnızca estetik bir durum değil; sosyal ve psikolojik yaşam açısından da kritik bir ayrıntı şeklinde değerlendirilmeli.

Sağlıksız dişlerdeki asıl sorun ise insan vücudunda yol açtığı fizyolojik problemler... Basit bir çürük uzun vadede tüm vücudu etkileyebilecek hastalıklara neden olabiliyor. Ağız ve diş sağlığının önemini Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gühan Dergin’le konuştuk.

Basit bir çürük nelere yol açabiliyor?

“Sağlık ağızdan başlıyor” diyen Prof. Dr. Dergin, “Ağız, sindirimin ilk başladığı bölge… Eğer ağzımızda yeterli bir çiğneme fonksiyonu yoksa, yani dişlerimiz eksikse ve yetersizse öncelikle sindirimle ilgili problemler başlıyor. Yine mideyle ilgili hazımsızlıklar, gaz problemleri ve bununla ilgili şikayetler kendini gösteriyor” şeklinde konuşuyor.

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili pek çok sorunla karşılaşılıyor. Ancak bunların içinde en sık görüleni kuşkusuz çürük dişler. Çoğu zaman önemsenmeyen, ağrıya yol açana kadar göz ardı edilen çürük bir diş, aslında vücutta zincirleme pek çok soruna yol açabiliyor. Prof. Dr. Dergin, basit bir çürüğün muhtemel sonuçları için şunları anlatıyor:

“Diş çürükleri ve diş etindeki problemler nedeniyle ağız hijyenimizi sağlayamazsak buradaki uyuyan mikroorganizmalar, kronik olarak vücudumuzda dolaşıma katılıyor ve inflamasyona neden oluyor. Bu kronik inflamasyon ise damar problemlerine ve ilişkili olarak da kardiyovasküler problemlere yol açıyor. Hatta beyin fonksiyonlarını etkileyerek Alzheimer’a bile neden olabiliyor.”

Tüm bu sağlık sorunları elbette dişlerin çürümesiyle ya da diş etindeki bir sorunla beraber birdenbire ortaya çıkmıyor. Zamanla gelişip, tehdit haline geliyor.

6 ayda bir diş hekimine kontrole gidilmeli

Peki, bu denli öneme sahip olan ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılmalı? Prof. Dr. Dergin’den öğreniyoruz:

“6 ayda bir diş hekimine gidilmesi, ağzın kontrol edilmesi, çürüklerin, diş eti problemlerinin belirlenmesi ve tedavilerin yapılması gerekiyor. Hastalarımıza ilerleyen dönemlerde daha büyük problemlere neden olmadan basit bir şekilde bunların çözülmesi yönünde telkinde bulunuyoruz.”

Dişler düzenli şekilde fırçalanmalı

En basit ağız bakımı, her yemekten sonra dişlerin fırçalanması… Bu da sıkça sorulan o soruyu akıllara getiriyor: Dış fırçası ve macunu nasıl olmalı? Prof. Dr. Dergin, “Önemli olan her yemekten sonra günde 3 kere fırçalanması” diyerek yanıtlıyor bu soruyu.

Özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dergin, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Gece tükürük salgıları azaldığından dolayı tamponlanma etkisi de azalıyor. Dolayısıyla bakteriler ve salgıladıkları asitler çürümeye ve yapılarının bozulmasına neden oluyor. Bununla ilişkili olarak da karşımıza daha büyük sıkıntılar çıkıyor.”