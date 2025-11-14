Puslu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 14.11.2025 07:32

Bilim insanları bağımlılık yapmayan, doğal bir ağrı kesme mekanizması keşfetti

Leeds Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, insan vücudunun kendi içinde opioid benzeri ancak bağımlılık riski taşımayan bir ağrı bloke etme sistemi barındırdığını ortaya koydu. Bulgular, kronik ağrı tedavisinde çığır açabilecek nitelikte ve opioid bağımlılığını azaltabilecek yeni bir tedavi yolunun kapısını aralıyor.

Bilim insanları bağımlılık yapmayan, doğal bir ağrı kesme mekanizması keşfetti

Araştırmaya göre vücut, benzodiazepin benzeri doğal peptitler üreterek belirli sinir uçlarındaki ağrı sinyallerini azaltabiliyor.

Bu peptitler omurilik gangliyonlarında ortaya çıkıyor ve yalnızca çevresel sinir sisteminde etkili oldukları için uyku hali, bilinç bulanıklığı veya bağımlılık gibi opioidlerde görülen yan etkilere yol açmıyor.

Ağrıyı sinirin başladığı yerde “kısma” mekanizması

Çalışmayı yöneten Leeds Üniversitesi’nden Prof. Nikita Gamper, mevcut ağrı kesicilerin sınırlılıklarını hatırlatarak,
“Opioidler hâlâ en güçlü ağrı kesiciler ancak bağımlılık açısından en risklileri. Daha iyisine ihtiyaç var,” dedi.

Ekip, sinir hücreleriyle bağlantılı belirli glial hücrelerin doğal olarak benzodiazepin benzeri bir peptit salgıladığını keşfetti. Bu peptit, ağrı sinyallerini taşıyan sinirlerin aktivitesini azaltarak beynin aldığı ağrı miktarını düşürüyor.

Bu sürecin merkezi sinir sistemini etkilememesi, yani kan-beyin bariyerini aşmaması, mekanizmayı özellikle güvenli hale getiriyor. Böylece vücut, ağrıyı baskılayabilirken sedasyon veya bağımlılık riski oluşturmuyor.

Kronik ağrı tedavisinde yeni umut

Leeds’te ağrı tedavisi uzmanı Dr. Ganesan Baranidharan, bulguların önemini şöyle özetledi:

“Kronik ağrı sağlık hizmetlerinin en büyük sorunlarından biri. Uzun süreli opioid ve sinir ilaçları ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Bu araştırma yeni ve güvenli bir tedavi kapısı açabilir.”

Dünyada her üç kişiden birinin yaşamını etkileyen kronik ağrı, en sık doktora başvuru nedenleri arasında yer alıyor. Buna rağmen etkili ve yan etkisi düşük tedavi seçenekleri sınırlı.

Yeni ilaçlara giden yol açılıyor

Araştırmanın Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlanan sonuçları, yalnızca periferik sinirlere etki eden yeni nesil ağrı kesicilerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Bu ilaçlar:

Beyne etki etmeyecek

Bağımlılık riski taşımayacak

Sedasyona neden olmayacak

Ağrıyı kaynağında baskılayacak şekilde tasarlanabilecek.

Prof. Gamper ve ekibi, keşiflerini ileriye taşımak için 3,5 milyon sterlinlik yeni bir fon aldı. Beş yıl sürecek yeni projede nöropatik ağrı biyolojik işaretleyicileri incelenecek ve bu doğal peptit mekanizması temel alınarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilecek.

Bilimsel iş birliği başarıyı hızlandırdı

Araştırma, Leeds Üniversitesi, Çin’deki Hebei Tıp Üniversitesi ve Cincinnati Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Ekipler, daha önce bağımsız yürüttükleri deneylerde benzer sonuçlara ulaştıklarını fark ederek işbirliğini güçlendirdi.

Çalışmanın ortak yazarı Prof. Xiaona Du, “Aynı sonuca ulaştığımızı gördüğümüzde bunun peşinden gitmemiz gerektiğini anladık” dedi.

Sonuç

Bu keşif, vücudun kendi sinir sisteminde saklı olan doğal bir ağrı kontrol mekanizmasını gün yüzüne çıkarıyor. Bulgular doğrulanır ve klinik uygulamalara dönüşürse, gelecekte opioidlerin yerini alabilecek güvenli ve bağımlılık yapmayan yeni ağrı tedavileri geliştirilebilir.

ETİKETLER
Araştırma Bilimsel Araştırma Çin İlaç Uyku
Sıradaki Haber
Kaygı bozukluğu tarihe karışabilir: Bilim insanları tetikleyen nöronları tanımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
"Kara para aklama soruşturmasındaki döviz bürosu İmamoğlu'nun 'emanetçi'si" iddiası
10:25
Boğazda arızalanan tekne kurtarıldı
10:24
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmesi
10:21
Karşı şeride geçen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
10:18
İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı
10:17
Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu
Yivli Minare Külliyesi yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Yivli Minare Külliyesi yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ