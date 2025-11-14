Puslu 9.1ºC Ankara
Dünya
The Guardian 14.11.2025 06:48

Slovakya'daki bisiklet ve scooter yasası dalga konusu oldu

Slovakya Parlamentosu’nun kaldırımlarda bisiklet, paten, scooter ve e-scooter kullanıcılarına 6 km/s hız sınırı getiren yasayı kabul etmesi ülkede alay konusu oldu. Yeni düzenleme hem sosyal medyada hem de kamuoyunda yoğun eleştiri toplarken, kararın uygulanabilirliği de tartışma yarattı.

Slovakya'daki bisiklet ve scooter yasası dalga konusu oldu

Yasaya göre hız sınırını aşan kullanıcılar 100 euroya kadar para cezası alabilecek. Yasa 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek ancak polisin bu sınırı nasıl denetleyeceği belirsiz.

“Üç yaşındaki çocuk bile bu sınırı aşar”

İçişleri Bakanlığı, düzenlemenin kaldırımlarda paten, kaykay, scooter, tekerlekli spor aletleri ve 10 yaşından küçük çocuklar ile onlara eşlik eden bisikletliler için geçerli olduğunu açıkladı.

Yaya ve bisikletli ulaşımını savunan Cyklokoalicia grubunun başkanı Dan Kollar, yasayı “tamamen mantıksız” olarak nitelendirdi. Kollar, “Bu kadar düşük hızda dengeyi korumak bile zor. Üç-dört yaşındaki çocuklar bile rahatlıkla bu sınırı geçiyor” diyerek düzenlemenin hiçbir şekilde gerekçelendirilmediğini söyledi.

Yasanın çocukların her gün yasa ihlali yapmasına yol açacağını, bunun da yanlış bir mesaj verdiğini vurguladı.

Bir diğer sivil toplum grubu olan Concerned Mothers (Endişeli Anneler) ise cumhurbaşkanına yasayı imzalamama çağrısında bulundu.

Fico hükümetinin tartışmalı adımları

Polis verilerine göre geçen yıl 67 yaya ile 22 bisikletli veya scooter kullanıcısı kazalarda hayatını kaybetti, ancak kaldırımlarda meydana gelen kazaların istatistiği tutulmuyor.

2023’te göreve gelen milliyetçi Başbakan Robert Fico’nun hükümeti, anayasada ve ceza yasasında hakları kısıtlayan çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmişti.

Yeni hız sınırı yasası da hükümetin tartışma yaratan adımları arasına eklendi.

Bisiklet Slovakya Polis
