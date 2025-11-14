Puslu 9.1ºC Ankara
Dünya
The Guardian 14.11.2025 06:43

Rusya, Kiev’in tüm bölgelerini vurdu: Şehir genelinde yangınlar çıktı

Rusya, cuma sabahı Kiev’e geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek kentin pek çok bölgesinde yangınlara ve enkaz düşmesine yol açtı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıda en az 11 kişinin yaralandığını, beş kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralılar arasında bir hamile kadın ile durumu kritik olan bir erkek de bulunuyor.

Rusya, Kiev’in tüm bölgelerini vurdu: Şehir genelinde yangınlar çıktı

Saldırılar sürerken yetkililer, hava saldırısı uyarısı kaldırılana kadar halkın sığınaklarda kalmasını istedi. Şehir yönetimi, elektrik ve su kesintilerinin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Konutlar hedef alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda bölgede alevleri, duman yükselen noktaları ve enkaz içindeki sokaklarda toplanan sivilleri gösterdi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “Ruslar konut binalarını vuruyor. Neredeyse tüm ilçelerde çok katlı binalarda ağır hasar var,” dedi.

Tkaçenko, saldırıda hem insansız hava araçlarının hem de füzelerin kullanıldığını, arama-kurtarma ekiplerinin kentin farklı bölgelerine sevk edildiğini belirtti. Belediye Başkanı Kliçko, bir ilçede ısıtma sisteminin zarar gördüğünü ve hizmetin kesintiye uğradığını söyledi.

Rusya, Kiev’in tüm bölgelerini vurdu: Şehir genelinde yangınlar çıktı

Kentin birçok noktasında yangınlar çıktı

Darnytskiy ilçesinde düşen enkaz, bir apartmanın bahçesine ve bir eğitim kurumunun alanına isabet etti. Parçaların vurduğu bir araç alev aldı.

Dniprovskyi ilçesinde üç apartman binası ile bir özel konut hasar görürken, açık alanda yangın çıktı. Podilskyi ilçesinde beş apartman ve bir iş yeri zarar gördü.

Kentin başka bölgelerinde de düşen enkazlar yangınlara neden oldu.

Kiev bölgesinde kritik altyapı hedef alındı

Kiev bölge yöneticisi Mykola Kalaşnik, bölgeye yönelik saldırılarda kritik altyapı ile özel konutların zarar gördüğünü, en az bir sivilin yaralandığını açıkladı. Bila Tserkva kentinde 55 yaşındaki bir erkeğin yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Başkentin banliyölerinde de özel evlerde yangınlar çıktı.

Saldırılar, Avrupa Birliği’nin hafta içinde Ukrayna’ya yönelik yolsuzlukla mücadele baskısını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Brüksel, nükleer enerji kurumunda yaşanan büyük yolsuzluk skandalının ardından Kiev’den reformları sürdürmesini isterken, Ukrayna’nın Rus saldırılarına karşı direnişini desteklemeye devam edeceğini de vurguladı.

