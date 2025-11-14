Titanic faciasından kalan altın cep saati 1 milyon sterline satışa çıkıyor

Straus ve eşi Ida, 14 Nisan 1912’de Southampton’dan New York’a giderken buzdağına çarpan gemide hayatını kaybeden 1.500’den fazla yolcu arasındaydı. Straus’un bedeni kazadan günler sonra Atlantik’ten çıkarıldı ve yanında 18 ayar altın bir Jules Jurgensen cep saati bulundu.

Açık artırmayı gerçekleştiren Wiltshire merkezli Henry Aldridge & Son’un yöneticisi Andrew Aldridge, BBC’ye yaptığı açıklamada “Bu saatle birlikte Isidor’un hikayesini yeniden anlatıyoruz. Olağanüstü bir hatıra parçası,” dedi.

Çiftin hikayesi Titanic filminde ölümsüzleşti

Bavyera doğumlu bir iş insanı ve siyasetçi olan Isidor Straus, New York’taki ünlü Macy’s mağazasının ortak sahibiydi. Aldridge, “Onlar New York’ta çok tanınan bir çiftti. James Cameron’ın Titanic filmindeki gemi batarken birbirine sarılan yaşlı çift, Isidor ve Ida’dır” dedi.

Facia gecesi Ida’nın cankurtaran filikasına binmeyi reddettiği, eşini yalnız bırakmamak için “Onca yıldır birlikteyiz, nereye gidersen seninle gelirim” diyerek yanında kaldığı biliniyor. Ida’nın bedeni hiçbir zaman bulunamadı.

Saat tam Titanic’in battığı anda durdu

Saat, Titanic’in dalgaların altında kaybolduğu an olan 02.20’de durmuş halde bulundu. İç kısmında Straus’un baş harfleri yer alıyor. Eşinin 1888 yılında hediye ettiği değerlendirilen saat daha sonra aileye teslim edildi ve kuşaktan kuşağa aktarıldı. Straus’un torunu Kenneth Hollister Straus tarafından mekanizması restore edildi.

Saatle birlikte, Ida’nın gemide yazdığı nadir bir mektup da açık artırmaya çıkarılacak. Ida mektubunda, “Ne gemi ama! Olağanüstü büyük ve muhteşem şekilde döşenmiş. Odalarımız son derece zevkli ve lüks,” ifadelerini kullandı.

Mektubun “TransAtlantic 7” damgası taşıdığı, Queenstown’da gemiden alınan postalarla gönderildiği belirtildi.

Saat, Titanic hatıraları arasında en değerlilerden biri olabilir

18 ayar altın cep saati 1 milyon sterline alıcı beklerken, Ida’nın mektubunun 150 bin sterline satılması öngörülüyor. Açık artırma evinin yetkilileri, satış ilanının dünya genelinde “büyük ilgi” gördüğünü belirtti.

Açık artırma sözcüsü, “Bu, gerçek bir aşk hikayesi. Isidor, göçmenlikten New York’un en güçlü isimlerinden birine yükseldi. Ida ise son ana kadar eşini yalnız bırakmadı,” dedi ve ekledi:

“Titanic’e yönelik ilgiyi 113 yıldır canlı tutan da bu. Her yolcunun bir hikayesi vardı ve bugün o hikayeler bu eşyalar sayesinde anlatılmaya devam ediyor.”

Geçen yıl Titanic’ten kurtulanları taşıyan Carpathia gemisinin kaptanına verilen altın cep saati 1,56 milyon sterline satılarak rekor kırmıştı.