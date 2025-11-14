Puslu 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 14.11.2025 06:14

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında uzaya fırlatıldı.

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı
[Fotograf: AA]

Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından fırlatmaya ilişkin canlı yayın yapıldı.

Mars'a gönderilen 2 özdeş uydu taşıyan New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan roketin ilk aşama güçlendiricisi, uyduları Mars görevi için istenen yörüngeye göndermesinin ardından başarılı şekilde iniş yaptı.

New Glenn'in bu başarılı fırlatışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i Mars yolculuğu yarışında ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in doğrudan rakibi haline getirdi.

CNN'in haberine göre, Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesi bekleniyor.

New Glenn roketi, ilk test uçuşu çerçevesinde ocak ayında fırlatılmıştı.

ABD Uzay Çalışmaları Uzay Mars Amazon Jeff Bezos
