Bu uzay çantası asteroitleri ve uzay çöplerini toplayacak

Asteroitler, değerli ve yaygın metalleri büyük miktarlarda barındırıyor. Dünyada madencilik faaliyetleri giderek daha maliyetli ve çevresel açıdan yıpratıcı hale gelirken, uzaydaki bu kaynaklara erişim şirketler için cazip bir alternatif sunuyor.

TransAstra’nın geliştirdiği şişme torba teknolojisi, hem asteroit yakalamada hem de artan uzay çöplerinin temizlenmesinde kullanılabilecek.

Dört aşamalı zorluk: “Bul, yakala, taşı, işle”

TransAstra’nın kurucusu ve eski Caltech akademisyeni Joel Sercel, asteroit madenciliğinin “son derece riskli ve zor bir iş” olduğunu belirtiyor.

Sercel’e göre bir asteroidi işlemek için önce onu tespit etmek, sonra yakalamak, güvenli bir yere taşımak ve ardından madeni çıkarmak gerekiyor:

“Bu alanlarda geliştirdiğimiz teknolojiler var. 21 patentimiz bulunuyor ve her ay yeni bir patent daha ekleniyor.”

Şirket, ilk Yakalama Çantası testini geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptı. Bir metre çapındaki prototip, Falcon Nine roketiyle ISS’ye gönderildi ve mikro yerçekimi koşullarında başarıyla açıldı.

Kahve fincanından bina büyüklüğüne kadar

Yakalama Çantası altı farklı boyutta üretilecek. Mikro boyutlu olanlar bir kahve fincanına sığabiliyor ve küçük taş parçalarını hedefliyor. En büyük model ise yaklaşık 10 bin tonluk, küçük bir bina büyüklüğündeki asteroitleri kapsayabilecek.

TransAstra şu anda NASA’nın da finanse ettiği 10 metrelik yeni bir versiyon üzerinde çalışıyor. Bu model, hem büyük uyduları mezarlık yörüngelerinden güvenli bölgelere taşımak için hem de 100 ton sınıfı asteroitleri yakalamak için kullanılabilecek.

Sercel, asteroitlerden çıkarılan hammaddelerin Dünya’ya getirilmesinin ekonomik olmadığını, bunun yerine uzayda üretim yaparak donanımların doğrudan yörüngede inşa edileceğini savunuyor.

2028 hedefi: Uzayda yeni “altına hücum”

TransAstra, madenciliğe uygun asteroitleri aramak için ABD ve Avustralya’da yaklaşık bir düzine Sutter teleskopu kurdu. Bir sonraki durak ise İspanya. Bu teleskoplar adını California’daki Altına Hücum döneminin ünlü Sutter’s Mill’inden alıyor.

Sercel, Dünya ile çok benzer yörüngelerde Güneş etrafında dolaşan özel bir asteroit grubuna odaklandıklarını söylüyor:

“Bu cisimler Dünya’nın yakınından çok yavaş geçiyor. Yüzlercesinin nerede olduğunu biliyoruz. İlkini 2028’de yakalamayı planlıyoruz. Bunun uzayda gerçek bir endüstri devrimini başlatacağını düşünüyoruz.”

Uzay çöpü için pratik çözüm

Uzay ajansları yıllardır robot kollar, mıknatıslar ve hatta zıpkınlar gibi farklı yöntemler denese de henüz tam ölçekli bir çözüm uygulanamadı. TransAstra’nın şişme torbası, şekli veya dönüş hızı ne olursa olsun çok çeşitli cisimleri yakalayabildiği için uzmanlara göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Buffalo Üniversitesi’nden Prof. Eleonora Botta, sistemin en güçlü yönünün bu esneklik olduğunu belirterek, “Özellikle uzay çöpü yönetimi için çok değerli” dedi.

Bir diğer akademisyen Prof. John Crassidis ise Sutter teleskoplarının küçük asteroitleri tespit etme kapasitesinin “oyun değiştirici” olabileceğini söyledi:

“Eğer bu sistem çalışırsa, asteroit madenciliği için kapılar gerçekten açılabilir. 2028 iddialı bir hedef ama başarırlarsa büyük bir dönüm noktası olur.”

TransAstra’nın geliştirdiği teknoloji hem uzay ekonomisinin geleceği hem de yörüngelerde artan çöp krizinin çözümü için yeni umut olarak değerlendiriliyor.